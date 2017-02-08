Kayseri'de 250 polisle uyuşturucu operasyonu

Bugün saat 07.00'de eş zamanlı başlatılan, sokak satıcıları ve uyuşturucu şebesi yöneticilerine yönelik 'Şafak Operasynunda' ekipler Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi ve Belsin Taha Çarım Bulvarında 24 adrese 250 polisle eşzamanlı operasyon yaptı.

''BEN MİLLETVEKİLİ MİYİM..''

Ekipler evlerde metamfetamin, esrar ve eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden biri gazetecilere ''Ben, milletvekili miyim, beni ne çekiyorsunuz?" dedi.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Evleri didik didik arayan ekipler çok miktarda esrar, metamfetamin ve eroin ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 27 şüpheli gözaltına alındı.