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Kayseri'de 3 ayrı uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de narkotik ekipleri kargo ile gelen lokum kutusu içerisine saklanmış uyuşturucuları yakaladı.

İHA | 15.05.2018 - 22:15..
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Kayseri emniyeti tarafından yapılan operasyonda 37 gram metamfetamin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

LOKUMLAR KARGOYLA GELDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketi aracılığı ile uyuşturucu madde geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, 36 yaşındaki S.Y., H.A. (34), R.K. (34) ve M.K.’yı (32) yakaladı.

Operasyonda, kargo ile gelen lokum kutusu altına zulalanmış şekilde 37 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi ele geçirildi, 4 kişide gözaltına alındı.

Kayseri'de 3 ayrı uyuşturucu operasyonu

4 KİŞİ SERBEST KALDI

Öte yandan, ekiplerin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı diğer çalışmalarda ise, 5 şahıs yakalandı, 4 şahıs uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılarak serbest bırakılırken, H.Y. (20) gözaltına alındı.

Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak planlı projeli dosya kapsamında İ.B.(26) ve S.Ö.’de (33) yakalanarak gözaltına alındı.

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