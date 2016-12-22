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Kayseri'de 3 FETÖ tutuklaması

Kayseri'de toplantı halindeyken gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

AA | 22.12.2016 - 19:48
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu Talas ilçesinde bir apartman dairesinde toplantı halindeyken yakalanan örgütün "Elazığ imamı" Mehmet D, "Kayseri ve Adıyaman imamı" Habib B, Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar S'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlı, mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de 3 FETÖ tutuklaması

KAYSERİ İMAMI

Adıyaman'da 6 yıl örgütün sözde il imamlığını yaptığı belirlenen Habib B'nin, Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışına kaçtığı belirlenen "Kayseri imamı" Sıtkı Baş'ın yerine bu ilde görevlendirildiği öğrenilmişti.

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