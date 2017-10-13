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Kayseri'de 6 zehir taciri tutuklandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.10.2017 - 09:37
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik merkez Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak'ta bir eve yaptığı baskında uyuşturucu satış yaptığı iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı.

EVDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Evde yapılan aramada satışa hazırlanmış esrar, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerden 1 kişi sorgusunun ardından salıverilirken, 2'si kadın 11 kişi, sorgularının ardından getirildikleri adliyede 10 saat ifade verdi.

6 TUTUKLAMA

Nöbetçi mahkemeye gönderilen 11 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de 6 zehir taciri tutuklandı

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