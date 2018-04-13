Kayseri'de 66 gram metamfetamin yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlattığı operasyonda 66 gram metamfetamin ve 4 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A’nın (34) doğu illerinden temin ettiği uyuşturucu maddeleri Kayseri’de uyuşturucu madde kullanıcısı şahıslara para karşılığı sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenlenen ekipler M.A.’yı kıskıvrak yakalerken, şahsın yapılan üst aramasında 4 parça halinde toplam ağırlığı 66.30 gram gelen metamfetamin maddesi ile 3.60 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir.
Yakalanan M.A.’ya uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.