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Özel buluşmalar için renk tercihleri

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1 4 Arap ülkesi Katar için toplandı 'İran'dan endişeliyiz' dedi Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, istişare için toplantı yaptı.

2 Kayseri'de 66 gram metamfetamin yakalandı Emniyet güçlerinin uyuşturucuya karşı verdiği mücadele Kayseri'de de tam gaz sürüyor. Yapılan uyuşturucu operasyonunda, 66 gram metamfetamin ve 4 gram esrar ele geçirildi.

3 Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından yapılan arama tarama faaliyetlerinde şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın vasiyeti ortaya çıktı.

4 Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları sonrası, Arsenal, Marsilya, Salzburg ve Atletico Madrid aldığı skorlarla turladı.

5 Gazze'de şehit sayısı 33'e yükseldi İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü gününde barışçıl göstericilere ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

6 Beyaz Saray'da güvenlik konseyi toplantısı sona erdi Suriye gündemiyle Beyaz Saray'da yapılan ulusal güvenlik konseyi toplantısı sona erdi.