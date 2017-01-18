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Kayseri'de 7 asker ByLock'tan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri'de ByLock kullandığı tespit edilen 7 asker gözaltına alındı.

18.01.2017 - 16:48
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bylock

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

KAYSERİ'DE 7 GÖZALTI

Karar doğrultusunda, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "ByLock" kullandığı iddiasıyla 7 asker gözaltına aldı.

Öte yandan, Çanakkale ve Bilecik'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen bir polis ve bir asker de Kayseri'de yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderilecek.

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