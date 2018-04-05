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Kayseri'de 8 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu tacirleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA | 05.04.2018 - 23:40..
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiktens sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan 8 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de 8 uyuşturucu taciri tutuklandı

UYUŞTURUCU, AV TÜFEĞİ VE MERMİLER BULUNDU

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan S.E, E.Y, O.G, F.A, T.E, V.B, O.K. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmış, 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Zanlıların adreslerinde bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, tabanca, av tüfeği ve 30 mermi ele geçirilmişti.

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