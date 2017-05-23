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Kayseri’de 9 avukata FETÖ gözaltısı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 9 avukat gözaltına alındı

23.05.2017 - 12:26
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WEr

Kayseri’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında kapatılan Fazilet Partisi ile Saadet Partisi'nin (SP) eski İl Başkanı Mustafa A.'nın da bulunduğu 9 avukat gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen avukatlardan SP eski İl Başkanı Mustafa A. ile Fatma K., Hacı Hasan A., Hilmi Ş., Kemal Bahadır Ö., Nejla B.K., Nilgün K., Selçuk A. ve Sema D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilen avukatlar, ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bu arada, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı şirketlerde çalışan S.Ç. ve S.K.Ç. de, 'terör örgütüne üye olma' suçundan evlerinde gözaltına alındı.

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