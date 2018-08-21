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Kayseri'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere giderek tedavi edildi.

İHA | 21.08.2018 - 10:24..
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Kayseri'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kayseri'de Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı.

Kayseri'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kayseri'de acemi kasaplar hastanelere akın etti ViDEO

KAYSERİLİLER HASTANELERE AKIN ETTİ

Kurbanlarını keserken yanlışlıkla kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesine gelen acemi kasaplar, buradaki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kayseri'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

"KASAP DEĞİLİM TRAFİK KAZASI"

Kurban keserken kolunu kesen bir vatandaşta, basın mensuplarını görünce 'Kasap değilim, trafik kazası' diyerek acemi kasaplığını gizlemek istedi.

Kayseri'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kayseri'de acemi kasaplar hastanelere akın etti

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