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Kayseri'de ambulans şarampole devrildi

Kayseri'de bir ambulansın şarampole devrilmesi sonucu içindeki 3 sağlık personeli yaralandı.

İHA | 28.12.2017 - 03:50..
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Ambulans şoförü, Kayseri-Felahiye yolu Gömeç mevki yakınlarında domuza çarptıktan sonra hakimiyeti kaybetti. Şarampole devrilerek takla atan ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.

Kayseri'de ambulans şarampole devrildi

Kayseri'de ambulans şarampole devrildi VİDEO

PERSONELLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde yaralanan 3 personel, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de ambulans şarampole devrildi


Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemi alınırken, yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen ambulans çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de ambulans şarampole devrildi


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