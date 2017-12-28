Kayseri'de ambulans şarampole devrildi

Fikstürden dolayı kupa maçlarında konsantrasyon eksikliğinin yaşandığını belirten Kocaman, "TFF'nin ilgili birimleri çözüm bulmalı" dedi.

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından, İzmir'de ilk kez bir resmi nikah kıyımını, Güzelbahçe Müftüsü Alaattin Tosun gerçekleştirdi.

İzmir'de bir nikahı ilk kez müftü kıydı

Tunceli'de terörist avına çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 23 depo, sığınak ve mağarayı imha etti.

7

Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde tanıdıklarıyla buluşmak için zeytin bahçesine giden Hüseyin Koç ve E.C. ile, bölgeye gelen başka kişiler arasında kavga çıktı. 1 kişinin öldüğü kavgada, 1 kişi de yaralandı.