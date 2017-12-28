Ambulans şoförü, Kayseri-Felahiye yolu Gömeç mevki yakınlarında domuza çarptıktan sonra hakimiyeti kaybetti. Şarampole devrilerek takla atan ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.
Kayseri'de ambulans şarampole devrildi VİDEO
PERSONELLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde yaralanan 3 personel, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemi alınırken, yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen ambulans çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.