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Kayseri'de baba-oğul av tüfeğiyle öldürüldü

Sarıoğlan'da 47 yaşındaki Bülent Aslan ve 12 yaşındaki oğlu Yusuf Can Aslan, av tüfeğiyle öldürüldü.

DHA | 06.04.2018 - 02:27..
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Kayseri'nn Sarıoğlan ilçesinde bir baba-oğul öldürülmüş halde bulundu. Aslan ailesi ile aralarında husumet olduğunu belirlenen Soner S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de baba-oğul av tüfeğiyle öldürüldü


1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamlarını yitirdikleri belirlenen baba-oğulun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Çifte cinayetle ilgili soruşturma başlatan jandarma, Aslan ailesi ile aralarında husumet olduğunu belirlediği Soner S.'yi yakaladı. Cinayet şüphelisi Soner S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ilçe karakoluna götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Bu arada 4 çocuğu olan Bülent Aslan'ın eşinin 5 aylık da hamile olduğu öğrenildi.

Kayseri'de baba-oğul av tüfeğiyle öldürüldü


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