taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.853
USD
3,7669
EURO
4,6760
ALTIN
161,71
PETR
68,0700

Kayseri’de bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de bir tırın özel bölmesinde bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA | 05.02.2018 - 19:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, il merkezine gümrük kaçağı sigara getireceği belirlenen F.S.’yi takibe aldı.

BİN 420 PAKET KAÇAK SİGARA

F.S. yönetimindeki 34 plakalı tır, Malatya-Kayseri karayolu uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda buton ile açılan gizli bölmede bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kayseri’de bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi



Kayseri’de bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

Afrin'de YPG'li teröristlerin korkulu bekleyişi

81
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

426
İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak

İtalyan polislerinden terör yanlılarına dayak

255
CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu PM'ye giremedi

91
ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

172
Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

113
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan ziyareti

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM