Kayseri'de bir anne soba gazından hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda hayatını kaybeden Semra Sarıcan'ın oğlu 22 yaşındaki Murat Can Sarıcan hastanelik oldu.

OĞUL SARICAN TEDAVİ ALTINDA

Semra Sarıcan ve oğlu Murat Can Sarıcan'a ulaşamayan akrabaları eve giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini farketti. Yakınları durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Semra Sarıcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Murat Can Sarıcan ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.