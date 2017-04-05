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Kayseri'de bir kadın kendini boğalgaz borusuna astı

Kayseri'de 1 çocuk annesi 30 yaşındaki Dilek Encü, kendini evindeki doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

05.04.2017 - 16:27
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Merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle 8'inci Cadde'deki 3 katlı bir apartmanın birinci katında oturan Dilek Encü'den 2 gündür haber alamayan yakınları, daireye geldiler.

KAPIYI KIRARAK AÇTILAR

Kapıyı kırarak açan yakınları, talihsiz kadını doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

11 YAŞINDA ÇOCUĞU VARDI

11 yaşında bir erkek çocuk annesi kadının cenazesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Dilek Encü'nün eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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