Kayseri'de bonzai satıcısı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Melikgazi İlçesi Battalaltı Semti'nde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satıcı Ferhat Örs (37) ile içici V.K.(23), G.T. (34), S.V. (22) ve O.A.'yı (25) gözaltına aldı.
BONZAİ SATIYORLARDI
Sokak satıcısının, araç ve üst aramalarında 22 gram bonzai ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 2 alüminyum folyo rulo ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan nöbetçi mahkemeye gönderilen Ferhat Örs tutuklandı.