Kayseri'de bonzai satıcısı tutuklandı

Adana'da Iraklı Enver Kaplan girdiği nehirde boğuldu. Cesedi çıkarıldığı sırada iki genç kız sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

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Trump'ın CNN zaferi

ABD Başkanı Donald Trump yalan haber yapan ve CNN'den istifa eden gazetecilerle ilgili açıklama yaptı.