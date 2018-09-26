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Kayseri'de bulunan fil fosilleri özel yöntemle taşındı

Kayseri'deki Yamula Barajı çevresinde milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan file ait, alt çene ve kalça kemiği bulundu.

AA | 26.09.2018 - 17:22..
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Kayseri Kocasinan'daki Yamula Barajı çevresinde bulunan ve yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesine ait filin alt çene ve kalça kemiği fosilleri, alçı ceket olarak tanımlanan özel yöntemle Kayseri Bilim Merkezi'ne taşındı.

Keçi çobanı Murat Adıyaman'ın bu parçaları bulması üzerine, Hacıbektaş ve Gazi üniversiteleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kazı çalışmaları başlatıldı.

Kayseri'de bulunan fil fosilleri özel yöntemle taşındı

DEPOYA KONULDU

Prof. Dr. Pehlevan'ın, laboratuvar çalışması yapılması ve taşınırken hava şartlarından etkilenmemesi için alçıladığı fosiller, Anadolu Harikalar Diyarındaki Bilim Merkezine götürülerek, depoya konuldu.

Kayseri'de bulunan fil fosilleri özel yöntemle taşındı

Kayseri'de bulunan fil fosilleri özel yöntemle taşındı

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