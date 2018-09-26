Kayseri'de bulunan fil fosilleri özel yöntemle taşındı

Kayseri Kocasinan'daki Yamula Barajı çevresinde bulunan ve yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesine ait filin alt çene ve kalça kemiği fosilleri, alçı ceket olarak tanımlanan özel yöntemle Kayseri Bilim Merkezi'ne taşındı.

Keçi çobanı Murat Adıyaman'ın bu parçaları bulması üzerine, Hacıbektaş ve Gazi üniversiteleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kazı çalışmaları başlatıldı.

DEPOYA KONULDU

Prof. Dr. Pehlevan'ın, laboratuvar çalışması yapılması ve taşınırken hava şartlarından etkilenmemesi için alçıladığı fosiller, Anadolu Harikalar Diyarındaki Bilim Merkezine götürülerek, depoya konuldu.