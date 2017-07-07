Kayseri'de ByLock kullanan 9 kişi hakkında karar çıktı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

YURT DIŞI YASAĞI

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlılardan Asım A, Ali E, Ahmet İ, Ahmet Ş, Mustafa A, Nami Ç, Mevlüt Yaşar M, Numan Muhammed Ü. ve Murat A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.P.M, A.T, M.A, N.Ç, M.E, N.S.B, A.Ö. ve A.K. de adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

BYLOCK KULLANANLAR

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 104 kişi hakkında işlem başlatılmış, zanlılardan 67'si gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın da ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkmıştı.

FİRARİ İSİMLER VAR

Hakkında yakalama kararı bulunan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.