Kayseri'de ByLock operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığından M.İ. ve F.K, Kayseri Defterdarlığından S.K, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden S.F.S. ile M.G.U, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden F.K. ve M.C, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden O.K. ve H.A, KOSGEB'de görevli E.M.B, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden M.B.Y, Abdullah Gül Üniversitesinden S.S. ve S.E, D.S.İ 12. Bölge Müdürlüğünden S.A. ile Adana İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Üsteğmen B.E. yakalandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.