Kayseri'de çoban 6 milyon yıllık fosil buldu

Yamula Barajı civarında yaşayan Murat adıyaman, keçilerini otlattığı sırada arazide devasa boyutlarda kemikler buldu.

KEMİKLER MÜZEYE GÖNDERİLDİ

Adıyaman'ın yetkililere bilgi vermesi üzerine kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldı. Üç ila 6 milyon yıllık olduğu tahmin edilen kemiklerin bazılarından Müze Müdürlüğü yetkililerince alınan numuneler, müzeye götürüldü. Kemiklerin ve bulundukları yerin fotoğrafları da Gazi Üniversitesine gönderildi.

SULARIN ÇEKİLMESİYLE FARKLI FOSİLLERE RASTLANDI

Yamula Barajı çevresinde suların çekilmesiyle farklı fosillere ulaştıklarını vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti: "Eylül ile ekim ayları su seviyesinin çekildiği zamanlar. Bu su çekilmesiyle birlikte sahilde enterasan şeyler gözlemliyoruz. Bu noktada sadece gözlemlemek bir tarafa, Kayseri'de özellikle ÇEKÜL Vakfı olarak duyarlı vatandaşlarımızla hep iç içeyiz. En duyarlı vatandaşlarımız da bu noktada nitelikli ve bilgili çobanlar. Biz çobanlarla iç içeyiz ve onları seviyoruz. Onların ihbarları, bilgileri çoğu zaman çok işimize yarıyor. Burayı da yine bölgedeki bir çobanın bildirmesiyle bulduk. Yoksa bütün Kayseri'yi tanımak, gezmek mümkün değil. Bilinçli olan bu arkadaşımız bu buluntuların zarar görmemesi için kendine göre bir koruma planı yapmış. Bu kemiklerin dağılmaması için kemikleri neredeyse saklamaya çalışmış."





FOSİLLER 6 MİLYON YILLIK

Fosillerin 3 ila 6 milyon yıllık olduğunu tahmin ettiklerini anlatan Özsoy, "Resimler üzerinden paleontologlarla bu bilgileri ve buluntuları paylaştığım zaman bu devasa kemiklerin fil veya mamutla ilgili olabileceğine dair bilgi verdiler. Tabii asıl sonuçlar gerçek ve yerinde inceleme yapıldıktan sonra açığa çıkacaktır. Zamanıyla ilgili de yine diğer zürafa fosilinde olduğu gibi milyonlarca yıl öncesine dair yuvarlak bir bilgi verebiliriz." dedi.