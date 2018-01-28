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Kayseri'de defineciler göçük altında kaldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde define ararken dinamitin patlaması sonucu göçük altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İHA | 28.01.2018 - 22:50..
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Kayseri'de define aradıkları iddia edilen M.Ü. ve S.A., dinamitin patlaması sonucu göçük altında kaldı.

Kayseri'de defineciler göçük altında kaldı

 

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler M.Ü.’nün cansız bedenine ulaşırken, S.A.yı ise göçük altından yaralı olarak kurtardı.

S.A, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden M.Ü.’nün cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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