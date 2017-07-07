Kayseri'de eroin satıcısına 12 yıl hapis

Musul'da üç yılda yaklaşık 7 bin sivil hayatını kaybetti

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ABD'nin Af Örgütü endişesi

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Af Örgütü üyelerinin gözaltına alınmasının ardından ABD hiç de şaşırtıcı olmayan bir açıklama yaptı.