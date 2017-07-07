taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.459
USD
3,6368
EURO
4,1515
ALTIN
142,82
PETR
46,9400

Kayseri'de eroin satıcısına 12 yıl hapis

Kayseri'de eroin satmaktan tutuklu yargılanan 35 yaşındaki Barış Çelikten 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

07.07.2017 - 13:27
  1. Haberler
  2. İç Haber

3

Geçtiğimiz 14 Ocak'ta merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi'nde 38 FF 707 plakalı otomobili ile giden Barış Çelikten, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

20 PAKET HALİNDE 8,91 GGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Polisin kovalamacısı sonucu otomobil Sancaktepe Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 20 paket halinde 8.91 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Barış Çelikten çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"BEN 2 YILDIR EROİN KULLANIYORUM, KİMSEYE SATMADIM"

Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Barış Çelik'ten hazır bulundu. Uyuşturucu sattığı iddialarını kabul etmeyen işsiz Çelik'ten, "Ben 2 yıldır eroin kullanıyorum. Hiç kimseye eroin satmadım. Suçsuzum" dedi.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davada dinlenen 2 tanık ise kullandıkları eroini 300 TL karşılığında Barış Çelikten'den aldıklarını söyledi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanığa 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İlginizi Çekebilir
Bedevilerin son durağı Fırat Kalkanı bölgesi
Suriye'de, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun hedefindeki Rakka ilinde yaşayan Bedeviler, temizlenen bölgelere gidiyor.
İzmir'deki orman yangınından geriye kalanlar
Yangında önemli bölümü zeytinlik yaklaşık 200 dönüm tarım arazinin zarar gördüğü belirtildi.
Kılıçdaroğlu'ndan slogan atanlara tepki: Bir durun
Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünün 23'üncü günü konuşmasını yapacakken konuşması sloganlarla kesilince tepki gösterdi.
Havai fişeklerin patladığı an havadan görüntülendi
Drone havai fişeklerin patlayış görüntülerini yakından yakaladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'adalet' eleştirisi

Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'adalet' eleştirisi

194
Talisca geri dönüyor

Talisca geri dönüyor

30
G20 öncesi Hamburg'dan dumanlar yükseliyor

G20 öncesi Hamburg'dan dumanlar yükseliyor

165
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar

225
Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

66
Katar, zenginliği sayesinde kendini güvende hissediyor

Katar, zenginliği sayesinde kendini güvende hissediyor

92
Kılıçdaroğlu The Guardian'a yazdı

Kılıçdaroğlu The Guardian'a yazdı

397
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM