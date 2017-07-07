Kayseri'de eroin satıcısına 12 yıl hapis

Geçtiğimiz 14 Ocak'ta merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi'nde 38 FF 707 plakalı otomobili ile giden Barış Çelikten, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.
20 PAKET HALİNDE 8,91 GGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Polisin kovalamacısı sonucu otomobil Sancaktepe Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 20 paket halinde 8.91 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Barış Çelikten çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
"BEN 2 YILDIR EROİN KULLANIYORUM, KİMSEYE SATMADIM"
Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Barış Çelik'ten hazır bulundu. Uyuşturucu sattığı iddialarını kabul etmeyen işsiz Çelik'ten, "Ben 2 yıldır eroin kullanıyorum. Hiç kimseye eroin satmadım. Suçsuzum" dedi.
12 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Davada dinlenen 2 tanık ise kullandıkları eroini 300 TL karşılığında Barış Çelikten'den aldıklarını söyledi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanığa 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.