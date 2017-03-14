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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Kayseri'de FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün haberleşme ağı olan 'ByLock' programını kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

14.03.2017 - 09:15
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gözaltı

FETÖ soruşturması çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri ve Halk Sağlığı’nda çalışanları ve ihraç edilen FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı haberleşme programı Bylock’u kullandıkları belirlenen 27 şahıs hakkında gözaltı kararı alındı.

5 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen gözaltı kararı sonrasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldığı ve 22 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin ise yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

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