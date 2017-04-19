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Kayseri'de FETO videoları izleyen karı koca yakalandı

Kayseri'de bir internet kafede Fetullah Gülen videoları izleyen, ByLock'çu karı kocanın gözaltına alındığı bildirildi.

19.04.2017 - 14:27
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Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü’ne gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Belsin Mahallesi’nde bulunan bir internet kafede, terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in videolarını izleyen Y.M. ve eşi M.M.’yi yakaladı.

HIRDAVATÇIYIM DEDİ TEĞMEN ÇIKTI

M.M.’nin Organize Sanayi Bölgesi’nde bir hırdavatçıda çalıştığını söyleyerek kendisini gizlemeye çalıştığı, ancak yapılan soruşturmada Ankara Beytepe Jandarma Okullarında Teğmen rütbesinde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturmasıyla ordudan atıldığı öğrenildi.

BYLOCK KULLANICISI

Diğer şüpheli Y.M.’nin ise üzerine kayıtlı 3 telefonunda örgütünün gizli haberleşme programı ByLock programının çıktığı anlaşıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.M. ve eşi M.M. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

Kayseri'de FETO videoları izleyen karı koca yakalandı

Kayseri'de FETO videoları izleyen karı koca yakalandı

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