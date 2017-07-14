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Kayseri’de FETÖ'den bir yılda 1060 kişi tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda operasyon düzenledi.

14.07.2017 - 10:16
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1060 KİŞİ TUTUKLANDI

Bir yıl içinde 2 bin 821 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanan 2 bin 474 kişiden 1060'ı tutukladı. Firari zanlı sayısı ise 347.

Kayseri’de FETÖ/PYD davalarında gözaltına alınan özel sektörden 578 kişiden 164'ü tutuklanırken, kamu da ise 226 tutuklamayla polisler ilk sırada yer aldı.

'BYLOCK' KULLANAN 1000 KİŞİ HAKKINDA DAHA İŞLEM YAPILACAK

Öte yandan, Kayseri'de FETÖ/PYD örgütünün haberleşmede kullandığı By Lock programını telefonlarına yüklediği belirlenen 1000 kişi hakkında da işlem yapılacağı belirtildi.

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