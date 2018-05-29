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Kayseri'de FETÖ’nün 60 mahrem subayına operasyon

FETÖ’nün 60 mahrem subayına yönelik 16 ilde yaptığı operasyonda 17 kişi yakalandı.

İHA | 29.05.2018 - 10:43..
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Kayseri'de FETÖ’nün 60 mahrem subayına operasyon

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK’nın Subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalarda 60 askeri personel belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu şahıslardan 4’ünün albay, 4’ünün yarbay, 1’inin binbaşı, 7’sinin yüzbaşı, 26’sının üsteğmen, 15’inin teğmen ve 3’ünün astsubay olduğu tespit edildi.
60 askeri personelden 19’u hakkında daha önceden FETÖ soruşturması yapıldığı anlaşılırken, 31’i muvazzaf 41 şüpheliye yönelik olarak 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde 17 kişi yakalanarak gözaltına alınırken diğer şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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