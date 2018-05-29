Kayseri'de FETÖ’nün 60 mahrem subayına operasyon

1 İstanbul'un fethini yaşatan müze: Panorama 1453 Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde, zamanda yolculuk yapmadan da İstanbul’un fethine şahit olup, iliklerinize kadar hissedeceğiniz bu destanı yaşamak mümkün.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü.

3 Kuzey Kore ile ABD arasında yıllar sonra üst düzey temas Kuzey Kore'nin ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da yapılması planlanan zirve için ABD ve Singapur'a üst düzey diplomatlarını gönderdiği belirtiliyor.

4 Arda Öziri'ye son veda Oyuncu Arda Öziri geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

5 Belçika'da silahlı saldırı: 2 polis öldürüldü Belçika’nın Liège kentinde çıkan çatışmada en az iki polis memuru öldürüldüğü belirtildi.

6 Alman Bakan: Türklerin ayrımcılığa uğraması utanç verici Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkedeki Türklerin birçoğunun ayrımcılığa maruz kalmalarının "utanç verici" olduğunu belirtti.