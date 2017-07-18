Kayseri'de FETÖ/PDY sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 3 ayrı davada yargılanan sanıklara 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalara, tutuklu sanıklar Mustafa Kaya ile Nurşen Ceylan ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Gazi Kahya ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Bandırma'dan iştirak etti.

"VATANIMA İHANET ETMEDİM"

Sanık Kahya, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "20 yıl onurumla devletime hizmet ettim. Vatanıma, milletime ihanet etmedim. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti Gazi Kahya'ya, terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

"SADECE DEVLETİME HİZMET ETTİM"

Aynı mahkemedeki diğer davanın sanığı Mustafa Kaya da savunmasında, Türkiye'nin en tehlikeli yerlerinde 20 yıla yakın görev yaptığını ve sadece devletine hizmet ettiğini öne sürdü.

Astım hastası olduğu ve cezaevi koşullarından olumsuz etkilendiğini belirten Kaya, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Mustafa Kaya'nın, tutuklu bulunduğu süreyi gözeterek tahliyesine hükmetti.

"BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞUM İÇİN DEVLET OKULLARINDA ÇALIŞAMADIM"

Eski öğretmen Nurşen Ceylan da hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, tutuklu kaldığı sürenin tedbir olmaktan çıkıp cezalandırma boyutuna geldiği iddia etti.

Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Ceylan, "Ailem Ankara'da yaşıyordu. Eğitim fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara'da çalışmamı istediler. Başörtülü olduğum için devlet okullarında çalışamadım. Böyle olunca özel okullara başvurdum. Yapıya ait olan okul, başvurumu kabul etti. 2011 yılında bu okuldan ayrıldım." diye konuştu.

Heyet, Nurşen Ceylan'a terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ceylan da tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edildi.