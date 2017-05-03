Kayseri'de iki cephanelik gibi ev

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, uzun süreli yaptıkları takip ve izleme sonucu belirledikleri iki ayrı daireye operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA TABANCA NAMLUSU, ŞARJÖR VE BIÇAKLAR BULUNDU

E.E. ve Y.K'nin evlerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız av tüfeği, 25 tabanca iskeleti, çok sayıda tabanca namlusu, şarjörler, kılıçlar ve bıçaklar bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan iki kişiden Y.K.'nin 5 ayrı suçtan araması olduğu belirlendi. İki kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.













