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Kayseri'de ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Kayseri’de Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile Hacca gidecek bin 636 kişiden 336 kişilik Hac kafilesi dün akşam yola çıktı.

İHA | 26.07.2018 - 09:39..
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Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile Ayşe ve Ahmet İnci Camisi'nde yapılan program ile ilk hac kafilesi yola çıktı.

MEDİNE'DE 5 GÜNÜN ARDINDAN MEKKE'YE GEÇECEKLER

Hacı adayları yakınları ile birlikte alana gelerek onlarla fotoğraf çektirerek birbirlerinden helallik aldılar. Hacı adaylarının Kayseri Havalimanı'ndan Medine’ye direkt uçuşun sağlanacağı öğrenilirken, adaylarının Medine’de 5 gün kalacağı ve ardından Mekke’ye geçeceği bildirildi.

Kayseri'de ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Yapılan duanın ardından hac kafilelerine seslenen Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, hacı adaylarına tavsiyelerde bulunarak çıktıkları bu yolun hayırlara vesile olmasını diledi.

Kayseri'de ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

"ERKEN YAŞTA BAŞVURU YAPIN, YILLARCA BEKLİYORLAR"

İl Müftüsü Şahin Güven, Hac yolculuğu yapmayı düşünen gençlere seslenerek erken yaşta başvuru yapmalarını istedi. Güven, vatandaşların hac yolculuğu yapmak için yıllardır beklediğini dile getirerek: “İçinizde belki 10 yıldır belki de 12 yıldır kuradan çıkmayı bekleyenleriniz oldu. Ülkemizden çok fazla hacca gitmek isteyen kardeşlerimiz var. Gerek Suudi Arabistan’ın şartları gerekse Hac ibadetinin yapıldığı Mekke şehrinin imkanı ancak Dünya’da belirli sayıda hacı kabul etme imkanı olduğu için mecburen kota uygulanıyor. İnşallah yüce Mevla her isteyen mümin kuluna Hac yolculuğunu nasip eylesin. Özellikle burada Hacca gitmeyi bekleyen kardeşlerimizden gençlerimize sesleniyorum. Bir an önce müracaat etsinler. Genç yaşta hac yolculuğuna çıksınlar. Genel de ülkemizde belirli bir yaşın üzerindekiler artık Hacca gitmeyi düşünüyorlar. Bu yıl bana çıkmadı, gelecek yıl çıkar mı endişesi içerisinde kalmazlar. Genç yaşta müracaat edersek daha sağlıklı bir şekilde Hac yolculuğuna çıkmış oluruz. Bizler rabbimiz bizlere emrettiği için ve bize farz kıldığı için Hac yolculuğuna çıkıyoruz.” diye konuştu.

42 GÜN KALACAKLAR

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven giden ilk hac kafilesinin kutsal topraklarda 42 gün kalacağını ve 7 Eylül 2018 tarihinde döneceklerini söyledi.

Kayseri'de ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı



Kayseri'de ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

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