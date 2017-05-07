Kayseri'de ırmağa düşen çocuğun cesedine ulaşıldı

Kayseri'de ırmağa düşmesi sonucu kaybolan çocuğun cesedi bulundu. Balık tutmaya gittiği Kızılırmak'a düşerek kaybolan 14 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Çağlar Özcan'ın cesedine 12 gün sonra ulaşıldı.

EKİPLER ARAMAYA KATILDI

Arama çalışmalarına Mersin ve Konya'dan gelen polis balık adamlar ile Kayseri itfaiyesi, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Timi ile Ankara'dan Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı Su Altı Arama Timi de katıldı.

IRMAĞA DÜŞEN TERLİĞİ ALMAK İSTERKEN SUYA DÜŞMÜŞTÜ

Özcan'ın cesedi kaybolduğu alanın 17 kilometre ilerisinde bulundu. Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'ndeki dedesi Mehmet Savaş'ı ziyarete gelen Özcan, 26 Nisan'da iki arkadaşıyla balık tutmaya çalıştığı sırada ırmağa düşen terliğini almak isterken suya düşüp kaybolmuştu.