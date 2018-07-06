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Kayseri'de kargodan yayılan koku 10 kişiyi zehirledi

İzmir'den Kayseri'ye gönderilen kargoyu açan mağaza çalışanları baygınlık geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 13:53..
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Kayseri'de toptancıdan giyim mağazasına giden kargo ortalığı karıştırdı.

Kazancılar çarşısında bir giyim mağazasına İzmir'deki toptancıdan kargo geldi. Paketin açılmasıyla çevreye yoğun bir koku yayıldı.

MAĞAZA ÇALIŞANLARI BAYILDI

Önce 5 mağaza çalışanı hemen ardından da alışveriş yapan kişiler kokudan etkilenip bayıldı.

Olayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. 10 kişi zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

Kayseri'de kargodan yayılan koku 10 kişiyi zehirledi

İLK BULGULAR

Kokunun etkili olduğu çarşıya güvenlik şeridi çekildi. AFAD ekipleri, koku yayan kıyafetleri inceledi.

İlk bulgulara göre, kargoda yoğun "amonyum sülfat ve karbonmonoksit" tespit edildi.

Kayseri'de kargodan yayılan koku 10 kişiyi zehirledi

SEBEP ETKİLEŞİM OLABİLİR

Kıyafetlerin korunması için kullanılan kimyasalların, kargodayken başka paketlerden sızan maddelerle etkileşime geçtiği üzerinde duruluyor.

Bunun da zehirlenmelere neden olabileceği belirtiliyor.

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