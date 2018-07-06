Kayseri'de kargodan yayılan koku 10 kişiyi zehirledi

Kayseri'de toptancıdan giyim mağazasına giden kargo ortalığı karıştırdı.
Kazancılar çarşısında bir giyim mağazasına İzmir'deki toptancıdan kargo geldi. Paketin açılmasıyla çevreye yoğun bir koku yayıldı.
MAĞAZA ÇALIŞANLARI BAYILDI
Önce 5 mağaza çalışanı hemen ardından da alışveriş yapan kişiler kokudan etkilenip bayıldı.
Olayı görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. 10 kişi zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.
İLK BULGULAR
Kokunun etkili olduğu çarşıya güvenlik şeridi çekildi. AFAD ekipleri, koku yayan kıyafetleri inceledi.
İlk bulgulara göre, kargoda yoğun "amonyum sülfat ve karbonmonoksit" tespit edildi.
SEBEP ETKİLEŞİM OLABİLİR
Kıyafetlerin korunması için kullanılan kimyasalların, kargodayken başka paketlerden sızan maddelerle etkileşime geçtiği üzerinde duruluyor.
Bunun da zehirlenmelere neden olabileceği belirtiliyor.