Kayseri’de kaza: 3 ölü 3 yaralı

1 Görme engellilere sınava hazırlıkta kolaylık Eğitimde Görme Engelliler Derneği üyesi görme engelli öğretmenler, üniversite sınavına hazırlanan görme engellilere uzaktan eğitim vererek hayallerini gerçekleştirmelerine yardım edecek.

2 Bakan Akar ve komutanlardan taziye ziyareti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Batman'da şehit olan askerin ailesine taziye ziyaretinde kararlı konuştu.

3 Başkan Erdoğan Kızılcahamam’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'a geldi.

4 Suudi Arabistan Prensi'nden kayıp gazeteci açıklaması İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna resmi işlemler için giden ve bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama geldi.

5 Şehit Yiğit Ulus, İzmir'de toprağa verildi Batman'da şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, İzmir Bergama'da son yolculuğuna uğurlandı. Baba Ulus, Süleyman Soylu'nun omzuna yaslanıp gözyaşı döktü.

6 Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD'den 30 yıl önce var olduğunu ve ülkesinin, güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyeceğini söyledi.