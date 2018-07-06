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Kayseri'de kıyafet kolisi açıldı kokudan 10 kişi bayıldı

Kayseri'de bir giyim mağazasına kargonun açılması sonucu, çevrede bulunan 10 kişi çıkan kokudan hastanelik oldu.

AA | 06.07.2018 - 02:19..
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İzmir'deki toptancıdan Kayseri'ye kıyafet kargolandı. Kolilerin açılmasıyla ortalığa yayılan koku, kolinin yakınındaki kişilerin fenalaşmasına neden oldu.

Kayseri'de kıyafet kolisi açıldı kokudan 10 kişi bayıldı

10 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kazancılar Çarşısında faaliyet gösteren bir giyim mağazasına İzmir'deki toptancısından kargoyla gelen içerisi kıyafet dolu koliler çalışanlar tarafından teslim alındı.

Koliler mağaza çalışanları tarafından açılarak reyonlara yerleştirilmeye başladığı sırada bir paketin açılmasıyla çevreye yoğun bir koku yayıldı. 
Çevreye hızla yayılan kokudan etkilenen 5 mağaza çalışanı solunum problemi yaşayıp fenalaştı. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan 5 vatandaş da kokudan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Kayseri'de kıyafet kolisi açıldı kokudan 10 kişi bayıldı

KİMYASAL ŞÜPHE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 10 kişi, kimyasal zehirlenme şüphesiyle özel karışımlarla yıkandıktan sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kokunun etkili olduğu çarşıda polis ekiplerince güvenlik önlemi alınarak çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Kayseri Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de cihazlarla ölçüm yaparak etrafa yayılan kokunun içeriğini tespit etmeye çalıştı.

Kayseri'de kıyafet kolisi açıldı kokudan 10 kişi bayıldı

AMONYUM SÜLFAT VE KARBONMONOKSİT

AFAD ekiplerinin elde ettiği ilk bulgulara göre, kıyafet paketinde yoğun amonyum sülfat ve karbonmonoksit tespit edildi.

Yetkililer, kıyafetlerin korunması için kullanılan kimyasalların, kargodayken başka paketlerden sızan kimyasallarla etkileşimi sonucu kokunun meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

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