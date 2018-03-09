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Kayseri'de Miçing ayini yapıldı

Anadolu’nun ilk kilisesi olarak bilinen Kayseri’deki Surp Krikov Lusaroviç Kilisesi’nde 'Miçing ayini' yapıldı.

DHA | 09.03.2018 - 14:06..
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Ermeniler tarafından yapılan, Anadolu’daki ilk kilise olarak bilinen Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde yapılan 'Miçing ayinine, çoğunluğu İstanbul’da ve çevre illerde yaşayan Ermeni vatandaşların yanı sıra, Kayseri Surp Krikor Lusaroviç Vakfı Başkanı Zadik Toker katıldı.

Yılda bir kez düzenlenen Miçing ayini, yaklaşık 2 saat sürdü. Ayinde mumlar yakıldı, dualar edildi.

‘MİÇİNG AYİNİ' NEDİR?

Miçing ayini 49 gün süren Paskalya orucunun ortasına denk gelen günde yapılıyor. Miçing ayini adı verilen bu ayin, perdeler açık halde yapılır. Ayin, Paskalya orucunun ortasına geldiği için bayram havasında kutlanıyor, ancak Paskalya’nın diğer günlerinde yapılan ayin perdeler kapalı olarak yapılıyor.

Kayseri'de Miçing ayini yapıldı



Kayseri'de Miçing ayini yapıldı



Kayseri'de Miçing ayini yapıldı



Kayseri'de Miçing ayini yapıldı



Kayseri'de Miçing ayini yapıldı



Kayseri'de Miçing ayini yapıldı



Kayseri'de Miçing ayini yapıldı



Kayseri'de Miçing ayini yapıldı



Kayseri'de Miçing ayini yapıldı



Kayseri'de Miçing ayini yapıldı

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