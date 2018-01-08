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Kayseri'de mobilya atölyesinde yangın

Kayseri'de bir yatak ve baza imalathanesi, sobadan kıvılcımların sıçramasıyla çıkan yangında küle döndü.

DHA | 08.01.2018 - 08:57..
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi mahallesi 6029'uncu sokakta bulunan bir yatak ve baza imalathanesinde bu sabaha karşı ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın sünger yataklara, ardından bazalara sıçradı.

Alev topu haline gelen imalathanenin  söndürülmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 itfaiye aracı sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kayseri'de mobilya atölyesinde yangın

TAMAMI KÜL OLDU

Yangının, imalathanenin iki yanında bulunan kereste işletmelerine sıçrama olasılığı göz önüne alınarak kereste ve diğer sunta malzemeler işçiler tarafından forklift yardımı ile çıkarıldı. Tamamen kül olan yatak baza imalathanesi ile ilgili polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de mobilya atölyesinde yangın



Kayseri'de mobilya atölyesinde yangın



Kayseri'de mobilya atölyesinde yangın



Kayseri'de mobilya atölyesinde yangın



Kayseri'de mobilya atölyesinde yangın

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