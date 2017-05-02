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Kayseride oto tamirhanesine pompalı saldırı: 1 ölü

Kayseri’de, bir oto tamirhanesine kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

02.05.2017 - 09:55
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Dün saat 21.50 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Orta Sanayi’de meydana gelen olayda; Ali Türkmen, Yusuf Gülener ve Mehmet Özden oto tamirhanesinde oturdukları sırada, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle tamirhaneye ateş açıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda Türkmen, Gülener ve Özden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ali Türkmen hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, Gülener ve Özden ise tedavi altına alındı. Ali Türkmen'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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