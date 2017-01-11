Kayseri'de otomobil kanala düştü

Mithat Kaynar yönetimindeki 38 YR 960 plakalı otomobil, Talas ilçesi Erenköy Mahallesi Çaybağları mevkisinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kayarak, bariyerlere çarptıktan sonra kanala düştü.



Düşmenin etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü Kaynar'ın, durumu polise haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ekipler, otomobilden kendi çabalarıyla çıkan sürücüyü kanaldan çıkardı.





Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Diğer yandan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ve yoldan geçen diğer otomobiller de yoldaki buzlanmadan dolayı kayarak, kaza tehlikesi atlattı.