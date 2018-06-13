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Kayseri'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atan otomobildeki Mansen Murt ve Meryem Murt öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA | 13.06.2018 - 19:41..
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Saat 17.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Malatya yönüne giden 38 FK 901 plakalı otomobil, sürücü Hüseyin Murt'un direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

YARALILAR TEDAVİDE

Kazada, araçta bulunan Mansen Murt ve Meryem Murt yaşamını yitirdi, sürücü Hüseyin Murt ve Mete Murt yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 112 Acil ambulansıyla hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Kayseri'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Mansen ve Meryem Murt'un cansız bedenleri de hastane morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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