Kayseri'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 16 yılda muhalefetin çizgisini bozmadığını belirterek, "Milletimiz böyle bir muhalefeti hak etmiyor" dedi.

kuvvetli yağmur yağışı sele neden oldu. Sele kapılan çok sayıda araç sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su bastı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na Haziran ayında kar yağmasıyla görenler şaşırdı.

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar trafik yoğunluğuna neden oldu. TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisi Ankara istikametinde oluşan yoğunluk kameralara yansıdı.

1 CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi 'Ne Oluyor?' programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

2 Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu Dünya’da ikinci en uzun iki tüplü tünel olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli'nden geçen bir adam, tünelden geçerken çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

3 Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı Mardin'de seçim çalışması yürüten AK Partililere HDP'li bir grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırı yapıldı.

4 Bloomberg'in 24 Haziran anketi Seçimlere 10 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 seviyesini ilk turda aşıyor.

5 Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda.

6 Meral Akşener-Tansu Çiller kavgası Tansu Çiller, "Akşener, 28 Şubat'ta devletin belgelerini ABD'ye sattı" ifadesini kullandığına yönelik iddiaları yalanlarken "Kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın" dedi.