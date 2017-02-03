Kayseri'de PKK propagandasına 3 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM) önceki gün PKK terör örgütüne yönelik il genelinde düzenlediği operasyonda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla Besna Ö., Medeni Y., Mehmet Şirin Y. ve Muhammet Ümit Ş. evlerinde gözaltına alındı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyette sorgulanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Medeni Y., Mehmet Şirin Y. ve Muhammet Ümit Ş. tutuklanırken, Besna Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.