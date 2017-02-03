taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.611
USD
3,7433
EURO
4,0209
ALTIN
146,03
PETR
56,8300

Kayseri'de PKK propagandasına 3 tutuklama

Kayseri'de sosyal medyada PKK terör örgütü propagandasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

03.02.2017 - 14:41
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kayseri'de PKK propagandasına 3 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM) önceki gün PKK terör örgütüne yönelik il genelinde düzenlediği operasyonda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla Besna Ö., Medeni Y., Mehmet Şirin Y. ve Muhammet Ümit Ş. evlerinde gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette sorgulanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Medeni Y., Mehmet Şirin Y. ve Muhammet Ümit Ş. tutuklanırken, Besna Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

708
Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

26
ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

42
Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

74
Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi

153
Güneydoğu'ya elektriği ısınmada kullanmayın uyarısı

Güneydoğu'ya elektriği ısınmada kullanmayın uyarısı

230
Alman basınında Erdoğan-Merkel görüşmesi

Alman basınında Erdoğan-Merkel görüşmesi

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM