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Kayseri'de şehitlere saygı nöbeti

Kayseri'de işçi emeklisi 62 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, 17 Aralık’ta patlamanın olduğu durakta, her gün 9 saat nöbet tutuyor.

DHA | 26.12.2016 - 12:28
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Talas Caddesi'nde 17 Aralık’ta meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu otobüs durağı duyarlı çok sayıda kişinin dua ettiği ve saygı nöbetinde bulunduğu yer oldu.

HER GÜN 9 SAAT ŞEHİTLER İÇİN NÖBET TUTUYOR

Şehitlere saygı, bayrağa sevgi nöbeti tutan 2 çocuk babası Fevzi Kurtoğlu, patlamanın olduğu olay yerine 8 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Mahallesi'ndeki evinden gelerek ay- yıldızlı bayrağı ile her gün 08.00- 17.00 saatleri arasında zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında nöbet tutuyor.

Kayseri'de şehitlere saygı nöbeti

''EVDE YATMAKLA VATAN SEVGİSİ OLMAZ''

Vatan ve bayrak sevgisinin yatmakla olmayacağını söyleyen Kurtoğlu, şöyle dedi:
"Patlamadan 2 gün sonra 14 askerimizin şehit düştüğü otobüs durağına gelerek nöbet tutmaya başladım. 2 çocuğum var. Birisi askerden yeni geldi. Çocuklarımız askerde nöbet tutarken, can verirken evde yatmakla vatan sevgisi olmaz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun burada nöbet tutmaya devam edeceğim."

Kayseri'de şehitlere saygı nöbeti

Kayseri'de şehitlere saygı nöbeti

Kayseri'de şehitlere saygı nöbeti

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