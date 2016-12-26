Kayseri'de şehitlere saygı nöbeti

Talas Caddesi'nde 17 Aralık’ta meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu otobüs durağı duyarlı çok sayıda kişinin dua ettiği ve saygı nöbetinde bulunduğu yer oldu.

HER GÜN 9 SAAT ŞEHİTLER İÇİN NÖBET TUTUYOR

Şehitlere saygı, bayrağa sevgi nöbeti tutan 2 çocuk babası Fevzi Kurtoğlu, patlamanın olduğu olay yerine 8 kilometre uzaklıktaki Yenişehir Mahallesi'ndeki evinden gelerek ay- yıldızlı bayrağı ile her gün 08.00- 17.00 saatleri arasında zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında nöbet tutuyor.

''EVDE YATMAKLA VATAN SEVGİSİ OLMAZ''

Vatan ve bayrak sevgisinin yatmakla olmayacağını söyleyen Kurtoğlu, şöyle dedi:

"Patlamadan 2 gün sonra 14 askerimizin şehit düştüğü otobüs durağına gelerek nöbet tutmaya başladım. 2 çocuğum var. Birisi askerden yeni geldi. Çocuklarımız askerde nöbet tutarken, can verirken evde yatmakla vatan sevgisi olmaz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun burada nöbet tutmaya devam edeceğim."









