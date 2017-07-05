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Kayseri'de tarla kavgası: 2 ölü

Kayseri'de iki aile arasında tarla anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

05.07.2017 - 08:05
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tarla

İncesu ilçesine bağlı Ötebatan Mahallesinde aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Tağman ve Sevinç aileleri arasında silahlı kavga çıktı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Pompalı tüfeklerinde kullanıldığı kavgada mahalle muhtarı 40 yaşındaki Bekir Sevinç ile 55 yaşındaki amcası Mustafa Sevinç öldü,  7 kişi de çıkan kavga çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ölen Mustafa ve Bekir Sevinç'in cenazeleri İncesu Devlet Hastanesi morguna konulurken, yaralanan 7 kişi ambulanslarla  Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de tarla kavgası: 2 ölü

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ölenlerin yakınları İncesu Devlet Hastanesi'ne akın ederken, Jandarma ve Çevik Kuvvet polisleri hastanesi önünde güvenlik önlemleri aldı. Ölenlerin yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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