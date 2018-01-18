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Kayseri'de tartıştığı babasının boğazını kesti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 23 yaşındaki şahıs tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü.

İHA | 18.01.2018 - 02:19..
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Kayseri'de yaşayan baba oğlu gece saatlerinde tartışmaya başladı. Nedeni bilinmeyen sebeple çıkan tartışmada 23 F.D., 52 yaşındaki babası H.D.'yi öldürdü.

Kayseri'de tartıştığı babasının boğazını kesti

TARTIŞTIĞI BABASININ BOĞAZINI KESTİ

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.D. bıçakla babası H.D.’nin boğazını kesti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de ikamette delil topladı. Yapılan çalışmalar sonrasında cinayet şüphelisi olarak F.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

H.D.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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