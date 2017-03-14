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Kayseri'de tipi nedeniyle 6 araç birbirine girdi

Kayseri'de 5 otomobil ile 1 yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

14.03.2017 - 16:23
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  2. İç Haber

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Erciyes Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 YFE 84 plakalı otomobil aniden durdu. Yoğun tipi dolayısıyla aracın durduğunu fark edemeyen ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 SH 664, 38 ZA 069, 38 HS 077, 38 TY 001 plakalı otomobiller ve 38 TY 370 plakalı servis minibüsü kazaya karıştı.

1 OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kazanın şiddetiyle yoldan çıkan 7 YFE 84 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 15 kişi, sevk edilen ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri Erciyes’e giden yolu trafiğe kapatırken, jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan otomobiller ve servis minibüsü de çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri'de tipi nedeniyle 6 araç birbirine girdi

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