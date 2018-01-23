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Kayseri'de tipide mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

Kayseri’de yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

İHA | 23.01.2018 - 11:46..
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Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi ve Pınarbaşı-Gürün yolları arasında yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kayseri'de tipide mahsur kalan 200 kişi kurtarıldı

MAHSUR KALANLAR GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞINDI

Erciyes yolu üzeri Hacılar yol ayrımı ile Tekir bölgesinde mahsur kalan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri 4x4 kurtarma araçları ve paletli utv aracı, AFAD 8x8 amfibik ve kurtarma aracı ile, karayolları ve büyükşehir belediyesi ekipleri de kepçe ve greyderlerle kara gömülen araçları kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 120 araç ve 200’e yakın vatandaşı güvenli bölgeye taşıyan ekipler, herhangi olumsuzluğun yaşanmaması için olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

TİPİ ULAŞIMI AKSATIYOR

Öte yandan polis ekipleri de Hisarcık bölgesinden Erciyes’e giden yolda ulaşımı kontrollü olarak sağlıyor. Kayseri - Malatya, Erciyes - Develi yolunda da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı öğrenildi.

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