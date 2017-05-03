Kayseri'de tırın yakıt deposundan kaçak sigara çıktı

Kayseri- Malatya karayolundaki polis uygulama noktasında durdurulan, İ.K.'nin kullandığı Mersin plakalı tırda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri arama yaptı.

YAKIT DEPOSUNDAN KAÇAK SİGARA ÇIKTI

Aracın yakıt deposunu arayan polisler burada yakıt olmadığını, kaçak sigara bulunduğunu gördü. Metal depo, yan tarafından kesildi ve 3 bin paket kaçak sigara çıkarıldı. TIR sürücüsü İ.K. ile yanında bulunan S.K. gözaltına alındı. Bu iki kişinin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, bir ihbar üzerine merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki Ö.A.'nin oturduğu evde yapılan aramada, 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigara kaçakçısı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.





