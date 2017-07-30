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Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 26 yaralı

Kayseri'de virajı alamayan tur otobüsü devrilerek şarampole yuvarlandı.

30.07.2017 - 16:35
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Kayseri’nin Yahyalı İlçesi'nde tur otobüsü devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı.

Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 26 yaralı VİDEO

Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 26 yaralı

VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ

Saat 13.00’de meydana gelen kazada iddiaya göre Adana'dan Kapuzbaşı Şelalelerine gitmek için yola çıkan tur otobüsü, Avlaga Mahallesi Kayapınar mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 26 yaralı

26 YARALI VAR

Kazanın ardından olay yerine 112, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi ve Kayseri’deki hastanelere gönderildi.

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