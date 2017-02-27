taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,5994
EURO
3,8051
ALTIN
145,52
PETR
56,3000

Kayseri'de uçurumda mahsur kalan genç 6 saatte kurtarıldı

Kayseri'de dağlık alanda gezintiye çıkan ve 300 metrelik uçurumda mahsur kalan genç 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

27.02.2017 - 09:09
  1. Haberler
  2. İç Haber

Erciyes Dağı yakınlarında bir vadi yamacında gezintiye çıkan Orhan Karagöz (19), dağlık bölgeden vadi tabanına inmeye çalışırken küçük bir kayanın üzerinde mahsur kaldı.

Karagöz, saat 19.30 civarında cep telefonuyla yakınlarına ulaşarak, durumunu bildirdi. Karagöz'ün dayısının ihbarı üzerine olay yerine UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

5 SAATTE ULAŞTILAR

Karagöz'ün mahsur kaldığı yerin çok dik ve taşlı bir bölge olması nedeniyle kurtarma ekipleri ilk planda çevre güvenliği alıp, istasyonlar kurarak ip yardımı ile mahsur kalan gence yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından ulaştı.

Kayseri'de uçurumda mahsur kalan genç 6 saatte kurtarıldı

TOPLAM 6 SAAT SÜRDÜ

UMKE ekibinin iple bağladığı genç, yaklaşık 1 saatte çekilerek güvenli bölgeye alındı. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karagöz'ün herhangi bir yara almadığı belirlendi.

Kayseri'de uçurumda mahsur kalan genç 6 saatte kurtarıldı

Soğuk havadan etkilenen Karagöz, ısınması için olay yerinde bekleyen ambulansa bindirilerek tekrar sağlık kontrolünden geçirildi.

Karagöz, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "Hepinizden Allah razı olsun, sizler olmasanız orada ölürdüm herhalde. İyi ki sizler varsınız." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

404
Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

23
Oscar'da Trump'a tweet

Oscar'da Trump'a tweet

25
Oscar ödülleri Trump'a göndermelerle başladı

Oscar ödülleri Trump'a göndermelerle başladı

29
Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

29
2017 Oscar ödüllerini kazananlar

2017 Oscar ödüllerini kazananlar

13
Aynı camiye dördüncü kez giren hırsız kamerada

Aynı camiye dördüncü kez giren hırsız kamerada

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM