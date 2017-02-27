Kayseri'de uçurumda mahsur kalan genç 6 saatte kurtarıldı

Erciyes Dağı yakınlarında bir vadi yamacında gezintiye çıkan Orhan Karagöz (19), dağlık bölgeden vadi tabanına inmeye çalışırken küçük bir kayanın üzerinde mahsur kaldı.

Karagöz, saat 19.30 civarında cep telefonuyla yakınlarına ulaşarak, durumunu bildirdi. Karagöz'ün dayısının ihbarı üzerine olay yerine UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

5 SAATTE ULAŞTILAR

Karagöz'ün mahsur kaldığı yerin çok dik ve taşlı bir bölge olması nedeniyle kurtarma ekipleri ilk planda çevre güvenliği alıp, istasyonlar kurarak ip yardımı ile mahsur kalan gence yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından ulaştı.

TOPLAM 6 SAAT SÜRDÜ

UMKE ekibinin iple bağladığı genç, yaklaşık 1 saatte çekilerek güvenli bölgeye alındı. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karagöz'ün herhangi bir yara almadığı belirlendi.

Soğuk havadan etkilenen Karagöz, ısınması için olay yerinde bekleyen ambulansa bindirilerek tekrar sağlık kontrolünden geçirildi.

Karagöz, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "Hepinizden Allah razı olsun, sizler olmasanız orada ölürdüm herhalde. İyi ki sizler varsınız." dedi.