Kayseri'de uyuştucu taciri anne-oğul yakalandı

1 Hande Yener: Cem benim beyaz atlı prensim Hande Yener, Yalıkavak bir mekanda sahneye çıktı.

2 Sigaraya otomatik vergi zammı yapılmayacak Tütün ürünlerinde, yılda 2 kez yapılan, "maktu verginin üretici enflasyonu kadar artırma" yasa maddesi yılın ikinci yarısında uygulanmayacak

3 Macron Angela Merkel'e güven verdi Merkel'in ABD'nin İklim Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatması üzerine konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, anlaşmaya bağlılığını yineledi.

4 Kılıçdaroğlu: Terörü değil, huzuru ve adaleti istiyoruz Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki adalet yürüyüşünde bugün 16. gün..

5 Beşiktaş'ta iki şube kapatılıyor Beşiktaş yönetimi, ekonomik tedbirler nedeniyle erkek voleybol ve kadın basketbol şubelerini kapatma kararı aldı.

6 Kenya'da Çin malı köprü 2 haftada çöktü Kenya Devlet Başkanı Kenyatta'nın özel olarak sipariş ettiği 100 metre uzunluğundaki köprü, Kenyatta tarafından denetlendikten sonra çöktü.