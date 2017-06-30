Kayseri'de uyuştucu taciri anne-oğul yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü polislerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
2.85 GRAM EROİN
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde 2.85 gram eroin ele geçirildi.
Zanlılarından M.Ç., A.F.Ş ve H.K uyuşturucu madde kullanmaktan çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
ANNE OĞUL GÖZALTINDA
Adı geçen 3 kişiye uyuşturucu madde sağladıkları belirlenen Fatma İ.(47) ile oğlu Hakan İ.(21) ise gözaltında tutuluyor.
Ele geçirilen eroin ve satışta kullanılan alüminyum folyo ve çeşitli aparatlara ele konuldu