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Kayseri'de uyuştucu taciri anne-oğul yakalandı

Narkotik ekipleri tarafından yakalanan Fatma İ. ile Hakan İ.'nin eroin satışı yaptığı belirlendi.

30.06.2017 - 09:42
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Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü polislerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

2.85 GRAM EROİN

Zanlıların üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde 2.85 gram eroin ele geçirildi.

Zanlılarından M.Ç., A.F.Ş ve H.K uyuşturucu madde kullanmaktan çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kayseri'de uyuştucu taciri anne-oğul yakalandı

ANNE OĞUL GÖZALTINDA

Adı geçen 3 kişiye uyuşturucu madde sağladıkları belirlenen Fatma İ.(47) ile oğlu Hakan İ.(21) ise gözaltında tutuluyor.

Ele geçirilen eroin ve satışta kullanılan alüminyum folyo ve çeşitli aparatlara ele konuldu

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