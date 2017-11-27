Kayseri'de uyuşturucu kuryesine 16 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ile olan Türkçe diyaloğu yayınlandı.

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İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

Her evde su olduğunu hatırlatan Ortaylı, insanların buna rağmen neden kokmaya başladığını sorguladı.