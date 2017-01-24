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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir aracın yakıt deposunda 8 kilo 610 gram esrar bulundu.

24.01.2017 - 09:58
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Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa’dan gelen 31 DL 861 ve Adana’dan gelen 06 HB 8010 plakalı araçları Sivas Caddesi'nde durdurudu.

EĞİTİMLİ KÖPEKLER DE ARAMA YAPTI

İki araçta bulunan Mustafa K., Mehmet Y., Zeki Yavuz A, İrfan K. ve Gökhan S. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarda uyuşturucu konusunda eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama yapıldı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

8 KİLO 610 GRAM ESRAR BULUNDU

31 DL 861 plakalı aracın yakıt deposuna gizlenen 8 kilo 610 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 5 kişinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye gönderileceği açıklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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