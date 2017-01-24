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Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

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1 Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçında yedikleri golden ve sarı-lacivertli taraftarlardan etkilendiğini söyledi.

2 Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir aracın yakıt deposunda 8 kilo 610 gram esrar bulundu.

3 Fransa'da sürücüsüz otobüsler test sürüşüne başladı Paris'te 'sürücüsüz otobüs' seferleri kapsamında kısa mesafede deneme amacıyla başlanan yolcu taşımacılığı, basına tanıtıldı.

4 Kırıkkale'de yüzlerce güvercin yanlışlıkla katledildi Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, geçtiğimiz günlerde bir parkta onlarca güvercinin telef olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

5 Köpek her gün ölen sahibinin mezarına gidiyor Bursa'da bir köpek 79 yaşında ölen sahibinin mezarını her gün ziyaret ediyor.

6 Türkan Şoray yeni villasına taşındı Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, yeni evine taşındı..