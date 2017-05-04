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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Operasyonda uyuşturucu maddeler, kurusıkı tabanca ve tarihi eserler de ele geçirildi.

04.05.2017 - 08:59
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Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, merkez Melikgazi ilçesi Battalaltı semtinde, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, Ö.B. (41), H.K. (30), F.Ç. (19), A.Y. (25), S.Y. (18), Y.G. (21), S.S.Ç. (17) ve E.A. (17) yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

EVLERİNDEN MÜHİMMAT VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bu kişilerin üzerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, satışa hazır 4 gram metamfetamin, 21 gram bonzai, 3 kuru sıkı tabanca, bu tabancalara ait şarjörler ve 80 fişek, 1 kırma, 1 otomatik av tüfeği, bu tüfeklere ait 50 fişek, 1 heykel ve üzerinde çeşitli simgelerin bulunduğu 1 tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan bu kişilerden A.Y, S.Y, Y.G, S.S.Ç. ve E.A. uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakılırken, Ö.B, H.K. ve F.Ç'nin ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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